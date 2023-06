Ad aprile la produzione in cantiere tira il freno di M.Fr.

Link utili La nota Istat - Indice della produzione nelle costruzioni Nota

L'Istituto di statistica stima un decremento rispetto a marzo di -3,8% e un arretramento rispetto allo stesso mese dell'anno prima di -6,3% (corretto)











Sensibile frenata della produzione in cantiere nel mese di aprile 2023. La stima dell'Istat, pubblicata il 21 giugno 2023, parla di un calo congiunturale del 3,8% e di un calo tendenziale che arriva a -9,5%, se si considera il dato grezzo, e che si attenua -6,3% se si corregge il dato per gli effetti del calendario. La rilevazione congiunturale stimata per il mese di aprile, rappresenta per l'Istituto una «marcata flessione che si riflette in un risultato congiunturale negativo anche nel complesso...