Adr rafforza il terminal T3 di Fiumicino con investimenti per 250 milioni

Con un investimento complessivo di oltre 250 milioni di euro è stato potenziato il nuovo Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, aumentando la capacità per i passeggeri in arrivo di oltre il 30% ed assicurando la piena operatività dell’area per la stagione Summer 2025 attualmente in corso. Il restyling della facciata per restituire gli originari valori architettonici di permeabilità visiva e luce naturale, è stato effettuato garantendo la continuità operativa dello scalo durante i 4 anni dei lavori...

