Caro materiali, liquidati oltre 700 milioni di euro alle stazioni appaltanti in 15 giorni

«Grazie all’assegnazione straordinaria di cassa disposta dal ministro Salvini il 25 giugno scorso, gli Uffici del Ministero, in poco più di quindici giorni, hanno provveduto al pagamento delle ultime istanze relative alla II finestra 2024 del “Fondo prosecuzione opere pubbliche” per un importo complessivo di più di 400 milioni euro (432.296.429,29 euro per la precisione). Sempre il Ministero ha provveduto, inoltre, al pagamento della somma di € 271.350.000,00 relativa al caro materiali per i general...

