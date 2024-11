Affidamenti in house soggetti a imposta di bollo

I contratti per affidamento diretto in house sono inclusi nella disciplina del Codice dei contratti pubblici e come tali sono soggetti a imposta di bollo come tutti gli altri che derivano dal Dlgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici: Ccp) secondo la speciale disciplina ivi stabilita.



La risposta a interpello 230/2024 delle Entrate offre questa lettura a un caso proposto da una pubblica amministrazione, la quale come stazione appaltante è tenuta ad applicare il Codice dei contratti pubblici per ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi