Agenti municipali, niente scorrimento della graduatoria senza prove psicoattitudinali di Pietro Alessio Palumbo

Si può bandire un nuovo concorso anche in presenza di una precedente graduatoria d'idonei valida ed efficace









L'importanza delle prove psicoattitudinali nei concorsi per il personale della polizia locale, in ragione delle delicate funzioni svolte, in alcuni casi anche con l'ausilio di armi, può giustificare la scelta dell'ente di bandire un nuovo concorso anche in presenza di una precedente graduatoria d'idonei valida ed efficace.

Nella vicenda trattata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4873/2023, un'Unione di Comuni aveva indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due...