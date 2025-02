Agevolabile con l’ecobonus il fotovoltaico con batterie di accumulo

La domanda del lettore: A novembre 2024, ho ottenuto il permesso di costruire per un’operazione di demolizione-ricostruzione di una casa singola, con aumento di oltre due classi dal punto di vista sia sismico che energetico. A dicembre 2024, ho fatto tutti i bonifici di acconto per “bloccare” i bonus vigenti fino al 31 dicembre 2024. L’impianto fotovoltaico con batterie di accumulo può essere inserito negli interventi di riqualificazione energetica, ex articolo 1, commi 344-347, della legge 296/2006...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi