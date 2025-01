Prevenzione incendi, pronte le regole sulle maxi-batterie per l’energia rinnovabile

Sono state diramate dal ministero dell’Interno le linee guida per valutare il rischio incendio e per mettere a punto adeguate misure di sicurezza quando si progettano e realizzano sistemi di accumulo di energia elettrica, ossia i sistemi di batterie – custoditi in armadi o container - che servono per immagazzinare l’elettricità prodotta dagli impianti rinnovabili, eolici e solari, per utilizzarla quando necessario.

Le linee guida sono state elaborate come strumento che i Vigili del Fuoco utilizzano...