Agrivoltaico innovativo, decreto all'esame di Bruxelles: 1,1 miliardi per installare un GW entro giugno 2026 di M.Fr.

La sfida è di realizzare impianti per una potenza di oltre un GW (1,04) entro il giugno 2026, grazie a oltre un miliardo di incentivi a valere sul Pnrr. Serve a questo il decreto che il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha firmato e inviato a Bruxelles per essere sottoposto alla valutazione della Commissione Ue. Il testo prevede il riconoscimento di un incentivo composto da un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili e una tariffa incentivante ...