Al via la decima edizione di «Cresco award città sostenibili»

Fondazione Sodalitas, con il patrocinio e in collaborazione con Anci e con il supporto di imprese leader impegnate nella sostenibilità, annuncia l’apertura del bando per la decima edizione di “Cresco Award Città Sostenibili”, l’iniziativa che valorizza l’impegno concreto degli enti locali italiani nello sviluppo sostenibile dei territori, in coerenza con gli obiettivi fissati dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il bando è rivolto a: Comuni, Città Metropolitane e Province, Unioni e Raggruppamenti...