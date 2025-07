L’utilizzo di algoritmi nell’esercizio dell’attività amministrativa non può impedire l’accesso agli atti

L’accesso documentale non può essere negato per le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo di algoritmi gestiti in forma automatizzata. Lo afferma la sesta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4929/2025, che prospetta una nuova pietra miliare nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti amministrativi.

Il fatto

Viene impugnata la sentenza con cui il Tar ha accolto il ricorso proposto al fine di ottenere l’annullamento del diniego dato all’istanza di accesso...