Al via i premi Architetto italiano e Giovane talento dell’Architettura italiana

Le trasformazioni delle città e dei territori, connesse ad interventi di rigenerazione, sono al centro dell’edizione 2025 dei Premi Architetto italiano e Giovane Talento dell’Architettura italiani banditi dal Consiglio nazionale degli architetti. Ai Premi possono essere candidati progetti, di iniziativa pubblica, privata o mista realizzati negli ultimi tre anni, destinati al riuso di spazi edificati esistenti, di luoghi degradati e vuoti urbani, ad interventi di rigenerazione e di riqualificazione del patrimonio edilizio e trasformativi di contesti geografici fragili. Caratteristica comune, la capacità di dialogare con la città ed aver sviluppato un approccio innovativo con interventi in grado di produrre ricadute benefiche sulla vita delle comunità.

Partecipare ai Premi rappresenta, in questa edizione, una occasione per contribuire al dibattito sull’importanza delle trasformazioni di città e territori - e di conseguenza sul ruolo della qualità del progetto - tanto più oggi che, anche grazie ai fondi del Pnrr, gli interventi di rigenerazione stanno interessando molti Comuni del nostro Paese. Le candidature possono essere presentate entro il prossimo 5 settembre; la premiazione avrà luogo nel corso della Festa dell’Architetto che si terrà il 31 ottobre 2025 a Cà Giustinian, sede della Biennale di Venezia. Come consuetudine i progetti selezionati dalla giuria, saranno inseriti nello Yearbook, pubblicazione che, giunta alla decima edizione, rappresenta sempre di più uno strumento di promozione dell’architettura italiana anche a livello internazionale.

Il bando