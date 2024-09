Enti locali,in manovra obblighi di accantonamento e replica delle addizionali su 4 livelli

I prossimi anni della finanza pubblica non saranno facili, il Piano strutturale di bilancio atteso oggi all’approvazione ufficiale in consiglio dei ministri prospetta una maxi-correzione da 24-26 miliardi in due anni per portare il deficit al 2,7% nel 2026. Ma tutto questo non si tradurrà in tagli diretti a Regioni ed enti locali, e nemmeno alla sanità che avrà dalla manovra un piccolo stanziamento aggiuntivo.

Le cifre in discussione oggi parlano di una dotazione extra da 900 milioni a cui si aggiungono...