Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, i sindaci: «Uno scippo»

Non c’è pace per la linea ferroviaria ad alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Prima le notizie sulla rimodulazione del primo e unico lotto in fase di avanzamento, quello che collega Battipaglia a Romagnano che rischia di non centrare gli obiettivi del 2026 e per questo potrebbe uscire in parte dalla copertura finanziaria (e dal timing) del Pnrr. Ora è la volta dell’allarme lanciato dai sindaci calabresi, guidati dal primo cittadino di Cosenza, Franz Caruso, che in una affollata conferenza stampa...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi