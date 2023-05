Amministrative: centrodestra in vantaggio, ballottaggi sicuri in sei città di Emilia Patta

Maggioranza avanti ad Ancona. Laura Castelletti (Pd) è la nuova sindaca di Brescia, Scajola riconfermato a Imperia. Il Pd risente delle alleanze variabili









Vero che in almeno 6 dei 13 capoluoghi andati al voto bisognerà attendere il ballottaggio (Ancona, Brindisi, Siena, Massa, Vicenza, Terni), ma quel che si può dire è che al momento l’effetto Elly Schlein non si vede molto. Ed era anche prevedibile, dal momento che in elezioni basate sulla contrapposizione tra due blocchi come sono quelle comunali a pesare nel campo del centrosinistra è il cosiddetto bipolarismo asimmetrico: centrodestra unito quasi ovunque, Pd alleato con il M5s solo in 6 capoluoghi...