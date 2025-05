Amministrative, la sfida dei 117 Comuni al voto

I Comuni al voto nel prossimo fine settimana saranno 117. Il turno di ballottaggio - dove previsto - fissato per l’8 e 9 giugno. Tra tutti spiccano quelli oltre i 30mila abitanti: quattro tra i diciotto in Lombardia, che è la Regione con più Comuni al voto: Desio, Cernusco sul Naviglio, Rozzano e Saronno; Ravenna in Emilia-Romagna; Assisi in Umbria; Osimo nella Marche; Ortona e Sulmona in Abruzzo; Giugliano, Marigliano e Nola in Campania; Massafra, Taranto e Triggiano in Puglia; Matera in Basilicata...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi