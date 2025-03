Amministrative, voto 25 e 26 maggio - Election day 8 e 9 giugno per referendum e ballottaggi

Voto in due giorni per le prossime comunali: domenica 25 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio dalle 7 alle 15. Un centinaio i Comuni coinvolti nelle regioni a statuto ordinario, una trentina invece i Comuni oltre i 15mila abitanti che sono interessati all’eventuale ballottaggio che si terrà l’8 e il 9 giugno. Da qui la delusione dei comitati per i referendum sulla cittadinanza e sul Jobs act, visto che il governo ha deciso di accorpare i referendum ai ballottaggi e non al primo turno. «Penso...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi