Legge sulla montagna, primo ok alla Camera - Calderoli: passo avanti

L’Aula della Camera ha approvato con 153 sì e 110 no (nessun astenuto) il disegno di legge con le disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. Il provvedimento è stato modificato dalla commissione Bilancio (passando, tra l’altro, da 30 a 33 articoli) e torna pertanto in Senato, per una terza lettura. Il Ddl definisce in un’unica cornice tutte le misure in favore delle zone di montagna e affida al Governo deleghe per il riordino di ulteriori agevolazioni dei comuni montani...

