Anac: non può essere nominato dirigente chi ha svolto incarichi legali continuativi per il Comune di Mau.S.

Per il periodo di raffreddamento conta l'effettivo svolgimento dell'incarico professionale

Chi ha svolto incarichi legali per conto del Comune, difendendolo in cause e contenziosi, non può essere nominato dal sindaco dirigente dell'Ufficio legale dell'ente. L'incarico è «inconferibile», per violazione dell'articolo 4 del decreto legislativo n.39/2013. Pertanto la nomina decade. In più scattano le sanzioni per sindaco e giunta che per tre mesi non potranno conferire alcun incarico amministrativo (sanzione prevista dall'articolo 18).

È quanto ha ribadito l'Autorità Anticorruzione con la delibera