Anac: spostato al 15 settembre il termine per le attestazioni Oiv sugli obblighi di trasparenza di E.l. & E.

Link utili Caos trasparenza, il nuovo portale Anac complica il monitoraggio

Decisione presa per venire incontro alla richiesta da parte delle pubbliche amministrazioni di avere più tempo per comunicare i dati









Al fine di agevolare il più possibile le pubbliche amministrazioni, Anac ha spostato al 15 settembre la scadenza per l'acquisizione dei dati sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione (Oiv), inizialmente prevista per il 31 luglio.



Pur avendo ad oggi l'Autorità registrato più di 13.500 profili utente abilitati alla compilazione della scheda di rilevazione e dell'attestazione, quasi 2.000 attestazioni completate e 5.500 in corso di compilazione, è stata presa tale decisione per venire incontro...