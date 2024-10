Anas, inchiesta su appalto da 388 milioni per i lavori sulla Variante Tremezzina

Nella giornata di giovedì 3 ottobre il Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Milano ha eseguito perquisizioni in diverse sedi dell’Anas per acquisire documenti in merito a un’inchiesta su alcuni appalti stradali, coordinata dai pm milanesi Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, che vede coinvolte 9 persone e 3 società con le accuse di corruzione, turbata libertà degli incanti e rivelazione di segreti d’ufficio. Tra gli indagati due funzionari Anas (Gruppo Fs). L’ipotesi...

