Anas: manutenzioni da 120 milioni in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana

L’Anas appalta l’accordo quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione programmata della pavimentazione, Area Gestione Rete - 2024, per un valore complessivo di 120 milioni. Il bando, suddiviso in 12 lotti da 10 milioni ciascuno, riguarda tre regioni: Emilia Romagna (5 lotti), Lombardia (3 lotti) e Toscana (4 lotti). In fase di valutazione delle offerte, 80 punti saranno assegnati alla qualità e 20 al prezzo. La gara scade l’8 ottobre.



