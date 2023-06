Ance: sugli appalti serve un regolamento. Legge organica per le città di Mauro Salerno

Meloni: governo alleato delle imprese. Salvini annuncia lo sblocco dei ristori per il caro-materiali. Allarme concorrenza: con il nuovo codice 96% dei contratti a imprese di fiducia









C'è l'orizzonte brevissimo del nuovo codice appalti, che entra in vigore il 1° luglio e «ha bisogno di un regolamento attuativo specifico per i lavori, un manuale d'istruzioni per essere applicato correttamente» ed evitare così il flop del codice del 2006. E l'orizzonte più ampio, ma non meno urgente, di un nuovo piano casa («che manca da 40 anni») e di una legge sulla rigenerazione urbana, traguardo mancato sul filo di lana nella scorsa legislatura, che «questa volta va portata a termine in maniera...