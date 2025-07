Ance: sull’adeguamento prezzi serve soluzione urgente all’esclusione degli appalti Foi

I costruttori dell’Ance apprezzano le misure contenute nel Decreto Economia su rigenerazione urbana, ricostruzione post sisma e strade provinciali ma chiedono con urgenza di «trovare una soluzione per i cantieri Foi, oggi senza soluzione al caro materiali». Questo in sintesi il messaggio della presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, ascoltata oggi dalla Commissione Bilancio del Senato dove è in corso l’esame del Dl 95/2025 per la conversione. I costruttori hanno sottolineato in particolare la ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi