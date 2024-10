Anche i luna park possono essere soggetti al parere della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli

Giro di vite del ministero degli Interni sui luna park, che, in presenza di determinati elementi e presupposti, possono essere assoggettati come i “parchi divertimento” al parere di agibilità di cui all’articolo 80 del Tulps di competenza della commissione comunale o provinciale sui locali di pubblico spettacolo e alla distinta e successiva licenza di pubblico spettacolo ex articolo 68.

La puntualizzazione arriva da una recente circolare della Prefettura di Bari.

I luna park caratterizzano spesso feste...