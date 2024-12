Antincendio, fine proroghe per scuole e alberghi: rischio chiusura se non in regola al 1° gennaio 2025

Nessuna pioggia di rinvii per l’antincendio nel Milleproroghe (Dl 202 del 2024) pubblicato in Gazzetta ufficiale il 27 dicembre. Assenti, in particolare, i differimenti per scuole e alberghi, per i quali il provvedimento di fine anno non aveva finora quasi mai mancato l’appuntamento con il rinvio annuale o biennale all’approssimarsi della scadenza dei termini per l’adeguamento antincendio. Il differimento era diventato ormai una certezza ed ha finito col mettere pressoché in standby le regole tecniche...

