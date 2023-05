Antincendio, pronte le istruzioni per la formazione degli addetti e la qualificazione dei docenti di Mariagrazia Barletta

Pubblicato il vademecum predisposto dai Vigili del Fuoco per attuare le disposizioni del nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021)









A circa sette mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto sulla gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro (Dm 2 settembre 2021), si mette in moto la macchina della formazione. Un passaggio indispensabile per rendere operativo il percorso di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti antincendio. Un iter, quello di qualificazione, del tutto inedito, dato che il decreto del 2 settembre (in vigore dal 4 ottobre scorso) lo ha introdotto per la...