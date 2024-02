Antincendio, al via l’iter della riforma del settore

Revisione dell’elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, secondo il principio – già affermato – della proporzionalità del rischio e tenendo conto dell’evoluzione normativa. Sono questi i confini tracciati dal disegno di legge delega per le semplificazioni amministrative, entro cui si muoverà la riforma in campo antincendio. Il disegno di legge, dopo un lungo iter che ha previsto due approvazioni in Consiglio dei ministri...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi