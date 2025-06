Appalti, la Consulta boccia la norma bolzanina che limita l’indicazione di costi e oneri in fase di gara

È incostituzionale la norma della legge provinciale di Bolzano che, in fase di gara, consente alla stazione appaltante di chiedere al solo concorrente primo in graduatoria di indicare il costo della manodopera e del personale, oltre a tutti gli oneri aziendali sull’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Si legge nella sentenza n.80/2025 della Corte Costituzionale pubblicata il 19 giugno, con la quale è stato cassato l’articolo 22, comma 13, della legge n.2/2024...