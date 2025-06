Crisi idrica in Sicilia, consegnati i primi dissalatori a Porto Empedocle e Gela

Sono stati consegnati i primi dissalatori mobili dei tre previsti per i siti di Porto Empedocle (Agrigento), Gela (Caltanissetta) e Trapani. Lo annunciano Regione Siciliana, commissario regionale e nazionale per la scarsità idrica, Siciliacque e Acciona Agua, che li ha realizzati. I primi 18 container sono già arrivati a Porto Empedocle e a Gela, mentre la consegna dei moduli per Trapani è prevista per oggi. Ai tre dissalatori si aggiungerà successivamente anche il revamping dell’impianto fisso di...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi