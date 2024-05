Appalti, nel primo quadrimestre dimezzati i valori delle opere

Primo quadrimestre in forte calo per il mercato degli appalti ma con qualche segnale di ripresa ad aprile. Secondo i dati dell’osservatorio Cresme Europa Servizi, nel 2024 sono stati promossi 5.330 bandi per un importo complessivo di 10,206 miliardi: rispetto ai primi quattro mesi del 2023 il numero degli avvisi perde il 33,2% mentre i valori, pari a 20,725 miliardi un anno fa, si dimezzano (-50,8%). Dopo lo stallo del primo bimestre dovuto dalle novità del codice appalti introdotte dal 1 gennaio...

