Appalti, primo trimestre da dimenticare: i bandi perdono il 41%, i valori il 62%

Primo trimestre da dimenticare per il mercato dei lavori pubblici. Il confronto con lo stesso periodo del 2023 è impietoso: i 3.594 bandi per 6,055 miliardi corrispondono a un calo del 41,1% per il numero di gare e del 62,6% per i valori delle opere.

La fotografia scattata dall’osservatorio Cresme Europa Servizi mostra le difficoltà di un settore che non è riuscito ad assorbire le novità sugli appalti digitali introdotte dal 1° gennaio di quest’anno.



Tra le stazioni appaltanti, le amministrazioni ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi