Aran, contratto integrativo ultrattivo ma solo nei limiti del Ccnl

L’indennità per specifiche responsabilità, oggi normata dall’articolo 84 del contratto 16 novembre 2022, può essere corrisposta al personale che riveste la qualifica di ufficiale di stato civile e anagrafe solo se esso è stato espressamente incluso tra le fattispecie remunerabili nell’ultimo contratto collettivo integrativo dell’ente e non per effetto delle clausole del decentrato precedente.

Questa la sintesi ricavabile dal parere prot. 721/2024 dell’Aran, reso a un Comune che intendeva conoscere...