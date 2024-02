Aran, pubblicato il rapporto semestrale sul pubblico impiego

L’Aran ha pubblicato oggi il Rapporto Semestrale, mettendo in luce importanti novità per il pubblico impiego e focalizzandosi, in particolare, sulle recenti dinamiche contrattuali e le risorse stanziate per il triennio 2022-2024.

Innanzitutto il rapporto Aran evidenzia un aumento globale delle retribuzioni per il 2022-2024, con una dotazione finanziaria di...