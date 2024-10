Aran, «sì» allo straordinario e ai permessi per motivi personali nella stessa giornata

Non esite un divieto di cumulo nella stessa giornata tra i permessi orari per motivi personali o familiari e il lavoro straordinario. Questa in sintesi la conclusione alla quale arriva l’Aran in un parere reso per il comparto Istruzione e ricerca ( CIRRS41), replicabile nei contenuti al Comparto Funzioni Locali, popolato da identiche disposizioni contrattuali.

