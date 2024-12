Aree, piccoli enti, esclusioni: tutte le regole sulle quote

Nell’accelerazione di fine anno per la stipula dei contratti decentrati uno dei temi caldi è -come sempre - la disciplina delle progressioni economiche: occorre tenere conto dell’indicazioni che derivano dall’Aran, in applicazione del contratto nazionale del 16 novembre 2022. Tra quelle più recenti si deve ricordare la previsione per cui le progressioni vanno effettuate per aree (parere 4881), con la conseguenza che la «quota limitata» non deve essere calcolata sull’intero ente. Questa indicazione...

