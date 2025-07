Doppio canale per i docenti di sostegno: in palio 72mila posti di specializzazione Ai 36mila slot per i «Tfa» tradizionali gestiti dalle università da quest’anno se ne aggiungono altrettanti per i percorsi affidati all’Indire in tandem con gli atenei e riservati ai precari con tre anni di servizio o ai possessori di titolo estero