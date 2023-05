Asili, aggiudicazioni verso l’80%. I sindaci: «Nessun ritardo» di Manuela Perrone e Gianni Trovati

Decaro (Anci): «Non siamo disposti a rinunciare ai 264mila nuovi posti»









Gli asili nido del Pnrr promettono di diventare la battaglia campale intorno alla quarta rata dei fondi Ue, e più in generale intorno alla giostra delle responsabilità sui rischi di inattuazione del Piano. Contribuisce a questo ruolo il forte valore simbolico della misura, che punta a colmare uno dei più gravi ritardi strutturali italiani in uno snodo fondamentale delle politiche per la famiglia, e la genesi delle difficoltà, piuttosto oscura ai non addetti ai lavori.

Sul punto nella sua informativa...