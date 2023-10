Asili, commissario quando il Comune non aumenta i posti di Gianni Trovati









I Comuni che non riescono a utilizzare i fondi destinati all’aumento degli asili nido e al rafforzamento del welfare locale rischiano il commissariamento; dapprima in forma soft, con l’attribuzione dei poteri speciali al sindaco, che dovrà però cedere il passo a un commissario di nomina prefettizia se l’obiettivo continua a essere mancato. L’ente che non impiega le risorse potrà evitare la sanzione solo certificando che la sua inattività è dovuta alla mancanza di utenti per il servizio da sviluppare. Ma in quel caso dovrà restituire i fondi, che saranno redistribuiti fra le altre amministrazioni locali.

Il nuovo meccanismo, descritto nelle bozze della legge di bilancio (articolo 86), nasce per attuare la sentenza 71/2023 della Corte costituzionale e soprattutto per provare a blindare il piano di potenziamento di asili nido, assistenti sociali e servizi di trasporto scolastico per gli alunni disabili, a cui sono destinati fondi crescenti a partire dalla legge di bilancio del 2020. Proprio da lì nasce il problema, perché l’impianto costruito da quella manovra puniva gli enti inadempienti con l’obbligo di restituire le risorse vincolate al welfare: in questo modo, ha obiettato però la Consulta, più dell’amministrazione inefficace si sanzionava l’incolpevole comunità amministrata, che insieme alle risorse avrebbe perso anche la speranza di avere a disposizione più nidi o più assistenti sociali.

Di qui l’idea del commissariamento (anticipata sul Sole 24 Ore del 17 ottobre), che potrà scattare dopo le verifiche Sose degli obiettivi annuali (2021 e 2022 compresi; la questione potrebbe quindi riguardare diverse centinaia di enti). Per rendere più lineare la gestione di queste risorse e completare l’attuazione delle indicazioni arrivate dai giudici delle leggi, poi, dal 2025 le risorse destinate al welfare locale usciranno dal fondo di solidarietà comunale per alimentare un nuovo fondo speciale, intitolato all’«Equità nel livello dei servizi», che partirà con 858,9 milioni per salire progressivamente fino a 1,88 miliardi nel 2028. Cifre già previste a legislazione vigente, che però misurano bene l’entità della partita.