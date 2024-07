Assegnati ai Comuni i contributi del cinque per mille

Nelle casse dei Comuni il 5 per mille dell’Irpef spettante ai Comuni per l’anno d’imposta 2022 - anno finanziario 2023. Il ministero dell’Interno ha comunicato che in data 16 luglio 2024, sono state erogate le somme spettanti, in conformità agli importi evidenziati sul sito dell’agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati il 27 giugno 2024). Gli enti beneficiari possono visualizzare l’importo assegnato sul sito della Direzione...

