Assegnati i Premi Oice 2025 dell’ingegneria e dell’architettura

Si è tenuta la proclamazione dei vincitori della terza edizione dei Premi Oice dell’ingegneria e dell’architettura. Sono state 250 le candidature pervenute, 17 le società premiate, di cui 4 non associate Oice che hanno ricevuto l’iconico mattoncino Lego in segno di premio alle società e ai progetti. Il riconoscimento di Ceo dell’anno è andato ad Alfredo Ingletti di 3TI Progetti, Vice Presidente Oice e President Elected di Fidic e il premio come Migliore Progetto dell’anno è andato ad Artelia Italia...

