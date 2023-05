Assunzione all’orizzonte per 19mila prof di sostegno

Le ultime bozze del Dl Pa confermano il piano per 56mila neoassunti









All’orizzonte per gli insegnanti non c’è solo lo snellimento di tempi e procedure ma anche un nuovo piano di assunzioni volto a riempire quante più cattedre vuote a settembre. A prevederlo è il decreto Pa atteso ad horas in Gazzetta Ufficiale.

Le ultime bozze del provvedimento confermano quanto anticipato sul Sole 24 Ore di lunedì 17 aprile. L’obiettivo del ministro Giuseppe Valditara è assegnare 56mila posti vacanti. Di questi, circa 19mila riguardano il sostegno (a fronte dei 2mila, 12mila...