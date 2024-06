Attività socio-educative dei Comuni, pubblicato l’elenco provvisorio dei beneficiari 2024

Il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato l’elenco provvisorio dei Comuni che hanno manifestato l’interesse al finanziamento delle proprie attività socio-educative per l’anno 2024. L’elenco diventerà definitivo il 28 giugno 2024 e riporterà la quota di finanziamento riconosciuta a ciascun ente. Il Dipartimento invita, pertanto, i Comuni che hanno manifestato interesse a verificare la loro inclusione nell’elenco, così come a verificare...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi