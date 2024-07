Autonomia differenziata, niente stop dalla Costituzione al referendum

Non reggono a un’attenta analisi i dubbi sull’ammissibilità del referendum abrogativo promosso sulla legge Calderoli 86/2024 sull’autonomia differenziata. Occorre perciò chiarirli subito per non lasciare che frenino il dibattito pubblico che dovrà accompagnare le deliberazioni dei consigli regionali nell’immediato e una vasta raccolta delle firme, traino essenziale per il quorum.

Le richieste di referendum abrogativo sono sottoposte prima del voto al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale...