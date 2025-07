Il Ppp secondo le linee guida della RgS: una leva strategica per la sostenibilità delle opere Pnrr negli enti locali

Nel pieno della fase attuativa del Pnrr, molti enti locali si trovano a dover gestire la realizzazione di opere pubbliche complesse, finanziate da ingenti risorse straordinarie. Lo spirito stesso del Pnrr, inoltre, va ben oltre la semplice realizzazione di opere: mira a generare impatti duraturi sul territorio, con infrastrutture capaci di produrre valore nel tempo. Perché ciò accada, è fondamentale che le opere realizzate non si trasformino in “cattedrali nel deserto”, bensì in strumenti efficaci...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi