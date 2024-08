Autonomia, la guerra delle Regioni in ordine sparso sulla riforma Calderoli

Oltre mezzo milione di firme online raccolte per indire il referendum (con quorum raggiunto già il 31 luglio), e quattro regioni (tutte di centrosinistra) che hanno presentato ricorso alla Consulta. Sono gli strumenti sui quali puntano le opposizioni per bloccare la legge Calderoli sull’autonomia differenziata. Mentre il governatore Luca Zaia, ha annunciato opposizione, sempre in Corte costituzionale, verso le tesi delle regioni in campo.

È stato notificato il 26 agosto alla presidenza del consiglio...