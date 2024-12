Autonomia, pesa la mancanza di attenzione della Consulta al sistema perequativo

La sentenza della Consulta n. 195/2024 costituisce uno strumento chiarificatore sul tema del regionalismo differenziato. Una sentenza difficile da interpretare all’unisono, tant’è che per taluni è da considerare un vittoria e per altri una sconfitta delle ragioni del regionalismo asimmetrico. Certamente è di ostacolo a una veloce esigibilità dei Lep e, per alcuni versi, una difficoltà alla percezione dei Lea, definiti nel 2001 e riscritti nel 2017.

Fatta questa considerazione, si arguisce che il suo...