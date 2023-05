Autonomia, serve la corretta previsione delle Regioni che aderiranno a un federalismo a geometria variabile di Ettore Jorio









I tecnici del Senato hanno analizzato il Ddl Calderoli, incardinato il 3 maggio scorso, e ne hanno detto «di tutti i colori». La sua applicazione comporterebbe un possibile rilevante trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni richiedenti derivante da un diverso e differenziato trattamento delle competenze legislative, ex articolo 116, comma 3, della Costituzione. Tutto questo - sottolineato in via ipotetica a commento dell'articolo 4 («nel caso di un consistente numero di funzioni oggetto...