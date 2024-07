Autonomia, sono in agguato le violazioni costituzionali

Una volta pubblicata la legge Calderoli, la palla passerà alle Regioni, e anche a noi cittadini.

Un chiarimento per iniziare.

Ogni Regione è legittimata al ricorso in via principale contro la legge davanti alla Corte; “ogni” significa anche il Veneto, la Lombardia e l’Emila Romagna, nonostante abbiamo firmato le precedenti bozze di intese. La Calderoli le fa salve, regalando loro una corsia di approvazione preferenziale rispetto alle intese future. Nonostante il dono, rimangono meri accordi in fieri...