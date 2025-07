Autoproduzione energetica, dall’8 luglio via ai contributi Mimit (senza click day) alle Pmi

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riaperto (con apposito decreto) lo sportello per incentivi alle Pmi che investono in autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. In palio ci sono circa 180 milioni di euro (esattamente 178.668.093 euro), di cui 40% è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e un altro 40% alle micro e piccole imprese. La domanda per i contributi può essere presentata a partire dalle ore 12:00 dell’8 luglio...

