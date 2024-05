Autorità di Bacino: per il Centro Italia servono 10 miliardi

L’Italia centrale ha bisogno nei prossimi sei anni di programmare investimenti per 10 miliardi di euro nel settore idrogeologico e sulle reti idriche, per far fronte al cambiamento climatico. Le nostre infrastrutture sono mediamente vecchie - basti pensare che in Italia almeno il 25% delle reti idriche ha più di 50 anni -, e di fronte a fenomeni estremi come siccità e alluvioni, entrambi conseguenza dell’aumento costante delle temperature, i nodi vengono al pettine. Bisogna intervernire rapidamente...

